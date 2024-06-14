Водитель «Ланд Крузера» в Северобайкальске сбил мотоциклиста.

- В 17.45 часов в Северобайкальском районе мужчина 1975 года рождения, за рулем автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следуя по Ленинградскому проспекту города Северобайкальск, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением мужчины 1985 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медучреждение.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.

В 21.25 16-летний юноша на мотоцикле «Индуро», следуя со стороны ул. Н. Петрова в направлении ул. Музейная, столкнулся с автомобилем «Ниссан Блюберд» под управлением женщины 1999 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 322 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 18 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе два ДТП с пострадавшими.

Фото: loon.site