Происшествия 14.06.2024 в 11:07

Водитель «Ланд Крузера» в Северобайкальске сбил мотоциклиста

В результате ДТП водитель мотоцикла был госпитализирован в больницу
A- A+
Текст: Служба информации "Номер один"
Водитель «Ланд Крузера» в Северобайкальске сбил мотоциклиста

Водитель «Ланд Крузера» в Северобайкальске сбил мотоциклиста.

- В 17.45 часов в Северобайкальском районе мужчина 1975 года рождения, за рулем автомобиля «Тойота Лэнд Крузер», следуя по Ленинградскому проспекту города Северобайкальск, совершил столкновение с мотоциклом «Хонда», под управлением мужчины 1985 года рождения, - сообщили в госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медучреждение.

Еще одно ДТП с участием мотоциклиста произошло в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ.

В 21.25 16-летний юноша на мотоцикле «Индуро», следуя со стороны ул. Н. Петрова в направлении ул. Музейная, столкнулся с автомобилем «Ниссан Блюберд» под управлением женщины 1999 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в медучреждение.

Всего за прошедшие сутки на территории республики инспекторами ДПС было выявлено 322 нарушения ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 9 водителей с признаками опьянения.

На дорогах Бурятии зарегистрировано 18 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе два ДТП с пострадавшими.

 

Фото: loon.site

Теги
авария мотоцикл Северобайкальск

Все новости

Водитель «Ланд Крузера» в Северобайкальске сбил мотоциклиста
14.06.2024 в 11:07
Криворукий трубочист в Улан-Удэ сжег своим клиентам дом
14.06.2024 в 11:01
Жительница Улан-Удэ хотела заработать на инвестициях, но потеряла все деньги
14.06.2024 в 10:11
В Улан-Удэ обнаружили опасный сорняк
14.06.2024 в 10:10
В центре Улан-Удэ продолжают косить траву
14.06.2024 в 09:54
Проезд в Улан-Удэ подешевеет на 8 рублей
14.06.2024 в 09:36
Отравившиеся улан-удэнцы находятся на грани жизни и смерти
14.06.2024 в 09:20
В Якутии вводят сухой закон
14.06.2024 в 09:17
Если течет водосчетчик
14.06.2024 в 09:00
В поисках тени
14.06.2024 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июня

Читайте также
Криворукий трубочист в Улан-Удэ сжег своим клиентам дом
Накосячив на 3 млн, он возместит погорельцам всего 200 тысяч
14.06.2024 в 11:01
Жительница Улан-Удэ хотела заработать на инвестициях, но потеряла все деньги
Она перевела аферистам 572 тысячи рублей
14.06.2024 в 10:11
Отравившиеся улан-удэнцы находятся на грани жизни и смерти
Они попали в реанимацию после отравления антифризом
14.06.2024 в 09:20
Улан-удэнец отправился на тот свет, попросив взаймы денег
Приятельница убила его и оставила труп у себя дома
13.06.2024 в 16:28
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru