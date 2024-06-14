Происшествия 14.06.2024 в 17:43

В Бурятии под землю уходит сельская школа

Построить ее умудрились в русле реки
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии под землю уходит сельская школа

Школу в селе Гурульба Иволгинского района открыли 5 лет назад, но уже сейчас учиться в ней стало очень опасно. На строительство было потрачено более 300 млн рублей, однако из-за неудачно выбранного для постройки места, она начала уходить под землю, пишут в телеграмм-канале «Народный фронт» Бурятии.

- Здание построили в русле старой реки. При привязке типового проекта, глубину залегания грунтовых вод оценили в 8 метров, но на деле это цифра оказалась в два раза меньше. Подрядчик «Стройинком» предупреждал об этом заказчика – управление капитального строительства, но эти данные были проигнорированы. В итоге, сейчас вокруг школы проваливается земля, разрушается асфальт, тротуары, и даже основание учебного заведения, - сообщает «Народный фронт» Бурятии.

Как поясняют «фронтовики», администрация школы безрезультатно обращалась и к заказчику, и к подрядчику.

- Дело дошло до суда, который возложил на заказчика ответственность за устранение нарушений. Мы обращаемся в прокуратуру. Считаем, что здание школы необходимо привести в безопасное для эксплуатации состояние!

Прокуратура республики уже начала проверку по данному сообщению.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению бюджетного законодательства, соблюдению строительных норм и правил при проведении работ по проектированию и возведению объекта. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре.

Фото: скриншот видео «Народный фронт» Бурятии

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школа строительство нарушение русло реки

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