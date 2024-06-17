Происшествия 17.06.2024 в 12:44
В Бурятии нашли тело утонувшего мужчины
Он купался в необорудованном для этого месте
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели БРПСС нашли тело утонувшего в Джидинском районе 29-летнего мужчины. Напомним, несчастный случай произошел 16 июня на реке Джида недалеко от села Петропавловка.
«Утром 17 июня к поискам утонувшего мужчины была привлечена дежурная смена 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники. Прибывшие к месту происшествия спасатели приступили к поисковым работам на надувной лодке «Шторм». Спустя 40 минут недалеко от места утопления спасатели обнаружили тело утонувшего, которое передали сотрудникам полиции», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как отметили в агентстве, мужчина утонул в необорудованном для купания месте.
Напомним, вчера на реке Джида также утонул 14-летний подросток. А в Улан-Удэ на Селенге погиб молодой парень.
Фото: МЧС Бурятии
«Утром 17 июня к поискам утонувшего мужчины была привлечена дежурная смена 3-го поисково-спасательного отряда Бурятской республиканской поисково-спасательной службы в составе 3 человек и 2 единиц техники. Прибывшие к месту происшествия спасатели приступили к поисковым работам на надувной лодке «Шторм». Спустя 40 минут недалеко от места утопления спасатели обнаружили тело утонувшего, которое передали сотрудникам полиции», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Как отметили в агентстве, мужчина утонул в необорудованном для купания месте.
Напомним, вчера на реке Джида также утонул 14-летний подросток. А в Улан-Удэ на Селенге погиб молодой парень.
Фото: МЧС Бурятии
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