В Бурятии медведь терроризирует поселок

Посёлок Новый Уоян в Северо-Байкальском районе облюбовал медведь. Местные жители уже не раз встречали косолапого, который то бродит у домов, то даже выходит к центру поселка. Сельчане серьезно обеспокоены за свою безопасность и боятся выходить на улицу.«Недавно медведь был замечен около магазина «1000 мелочей», люди звонили в ЕДДС, можно узнать, какие меры будут предпринимать? Когда можно будет выйти на улицу?», - подобными вопросами местные жители забросали вайбер-чат «Северобайкалье-инфо.24/7».Сейчас известно, что в поселок на встречу с косолапым выехал руководитель охотхозяйства «Уоянское». Будет ли мишка ликвидирован или его просто прогонят в ближайший лес, пока не сообщается.Фото: pixabay.com