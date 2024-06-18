Происшествия 18.06.2024 в 14:29

Житель Бурятии слил мошенникам около пяти миллионов рублей

Мужчина клюнул на объявление в интернете о быстром заработке на фондовой бирже
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии слил мошенникам около пяти миллионов рублей
Работающий вахтовым методом житель Кабанского района Бурятии стал очередной жертвой интернет-мошенников. Мужчина перевел аферистам 5 миллионов рублей, пытаясь заработать на фондовой бирже.

Как рассказали в МВД Бурятии, в конце апреля потерпевший увидел объявление в Интернете о заработке на брокерской платформе. Всё, что требовалось – вкладывать деньги, чтобы играть на бирже и выводить прибыль.

Мужчина оставил контактную информацию, после чего ему позвонили в мессенджере, рассказали о всех условиях и прикрепили менеджера. На указанный абонентский номер он отправил скан своего паспорта, после чего на его телефон пришло письмо от, якобы, Министерства финансов. В письме сообщалось о регистрации на платформе.

С консультантом потерпевший поддерживал общение в том числе через видеосвязь, но при этом никогда не видел собеседницу, а только по её указанию пополнял счета суммами – по легенде, для дальнейшего их вывода с процентом. И, действительно, небольшую часть средств ему удалось «вывести».

Поскольку собственных накоплений у мужчины не было, он в течение почти двух месяцев брал онлайн-кредиты, а деньги перечислял псевдо-брокерам. Общая сумма ущерба составила порядка 5 миллионов рублей.

Как отметили в МВД, супруга потерпевшего знала, чем занимается муж, но не противодействовала этому, полагая, что таким образом, действительно, можно заработать. О том, что супруги попали на уловки аферистов, они поняли, когда не смогли забрать полученную «прибыль».

Фото: «Номер один»
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