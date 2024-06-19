В Бурятии ребенок попал под грузовой поезд

Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на железной дороге.«По предварительным данным, ночью 17 июня на перегоне станций Мостовой – Дивизионная в Улан-Удэ грузовым поездом травмирован несовершеннолетний, который пересекал железнодорожные пути перед приближающимся составом. В результате происшествия он получил травмы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей», - рассказали в следственном ведомстве.Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе ведомства.Фото: «Номер один»