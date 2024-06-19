Происшествия 19.06.2024 в 17:27

В Бурятии ребенок попал под грузовой поезд

Ночью он переходил через пути перед приближающимся составом
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ребенок попал под грузовой поезд
Восточно-Байкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту травмирования ребенка на железной дороге.

«По предварительным данным, ночью 17 июня на перегоне станций Мостовой – Дивизионная в Улан-Удэ грузовым поездом травмирован несовершеннолетний, который пересекал железнодорожные пути перед приближающимся составом. В результате происшествия он получил травмы и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей», - рассказали в следственном ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

«Следователями и следователями-криминалистами следственного управления осмотрено место происшествия, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай железная дорога

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