Происшествия 20.06.2024 в 12:39

Житель Улан-Удэ провалился в люк

Ранее неизвестные стащили крышку люка, прикрыв его металлическим листом
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ провалился в люк
В ночь с 19 на 20 июня неизвестные украли крышку с люка во дворе дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, заменив её на тонкий металлический лист. А уже утром в люк угодил местный житель. Как сообщили в МУП «Водоканал», мужчина отделался царапинами.


«Сотрудники предприятия оперативно выехали на место происшествия. Обнаружено, что ночью неизвестные заменили крышку, соответствующую ГОСТу, на металлическую самодельного производства. На данный момент проходят работы по замене данного люка на соответствующий», - рассказали в «Водоканале».

Фото: «Водоканал»
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