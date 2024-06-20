Житель Улан-Удэ провалился в люк

В ночь с 19 на 20 июня неизвестные украли крышку с люка во дворе дома на проспекте Строителей в Улан-Удэ, заменив её на тонкий металлический лист. А уже утром в люк угодил местный житель. Как сообщили в МУП «Водоканал», мужчина отделался царапинами.







«Сотрудники предприятия оперативно выехали на место происшествия. Обнаружено, что ночью неизвестные заменили крышку, соответствующую ГОСТу, на металлическую самодельного производства. На данный момент проходят работы по замене данного люка на соответствующий», - рассказали в «Водоканале».Фото: «Водоканал»