В Бурятии ребенка госпитализировали со страшными ожогами

Страшный случай произошел 18 июня в одном из районов Бурятия. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, в ходе ремонта транспортного средства разлился и вспыхнул бензин. В результате находившийся рядом ребенок получил термический ожог 40% поверхности тела и дыхательных путей.Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где ему провели противошоковую терапию. После стабилизации состояния несовершеннолетнего решили перевести в больницу Улан-Удэ.«19 июня авиамедицинская бригада отделения Территориального центра медицины катастроф эвакуировала ребенка на воздушном судне в Улан-Удэ для дальнейшего лечения», - сообщили в ТЦМК.Фото: «Номер один»