Происшествия 20.06.2024 в 14:01

В Бурятии ребенка госпитализировали со страшными ожогами

Несчастный случай произошел в ходе ремонта транспорта
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии ребенка госпитализировали со страшными ожогами
Страшный случай произошел 18 июня в одном из районов Бурятия. Как сообщили в Территориальном центре медицины катастроф, в ходе ремонта транспортного средства разлился и вспыхнул бензин. В результате находившийся рядом ребенок получил термический ожог 40% поверхности тела и дыхательных путей.

Пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где ему провели противошоковую терапию. После стабилизации состояния несовершеннолетнего решили перевести в больницу Улан-Удэ.

«19 июня авиамедицинская бригада отделения Территориального центра медицины катастроф эвакуировала ребенка на воздушном судне в Улан-Удэ для дальнейшего лечения», - сообщили в ТЦМК.

Фото: «Номер один»

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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

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