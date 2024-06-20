Происшествия 20.06.2024 в 17:38
Житель Бурятии напал с ножом на односельчанина
Агрессивный мужчина нанес жертве несколько ударов ножом в спину
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 51-летнего ранее судимого жителя Кяхтинского района, обвиняемого в покушении на убийство).
Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Кудара-Сомон. 24 апреля в течение дня он употреблял спиртное, а вечером взял нож и направился к соседу. В доме у того мужчина застал малознакомого односельчанина, затеял с ним ссору и нанес ему три удара ножом в спину. Окончательную расправу над потерпевшим предотвратил хозяин дома и супруга, подоспевшая к месту происшествия. Пострадавшего госпитализировали, врачи смогли спасти ему жизнь.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в селе Кудара-Сомон. 24 апреля в течение дня он употреблял спиртное, а вечером взял нож и направился к соседу. В доме у того мужчина застал малознакомого односельчанина, затеял с ним ссору и нанес ему три удара ножом в спину. Окончательную расправу над потерпевшим предотвратил хозяин дома и супруга, подоспевшая к месту происшествия. Пострадавшего госпитализировали, врачи смогли спасти ему жизнь.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: «Номер один»
Тегипокушение