Происшествия 21.06.2024 в 10:29

Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии

Она выиграла в возрастной категории до 16 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии

Номина Дармаева стала чемпионкой Азии по блицу среди девушек до 16 лет. В Алма-Ате состоялись детско-юношеские первенства Азии по блицу среди мальчиков и девочек до 8, 10, 12 лет, юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет.

- Номина Дармаева, продемонстрировав блестящую игру, сумела одержать победу в своей категории, став настоящей звездой турнира! Поздравляем Номину Дармаеву, тренера Тимура Иванова и Федерацию шахмат Бурятии с яркой победой! – поздравили юную чемпионку и тренера в минспорта РБ.

Первенства проходили по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 3 минуты до конца партии плюс 2 секунды на ход, начиная с первого.

Для справки:

Блиц (от немецкого Blitz — молния) — шахматная игра, в которой на обдумывание ходов отводится ограниченное время — каждому игроку менее 10 минут на партию. Игра проводится по обычным правилам, кроме нескольких, обусловленных спецификой.

Блиц отличается от шахмат с обычным контролем тем, что от игрока требуется более быстрый расчёт вариантов, а также хорошая техника разыгрывания стандартных ситуаций, когда решающим фактором становится время.

 

Фото: loon.site

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