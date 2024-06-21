Происшествия 21.06.2024 в 14:41

Житель Бурятии украл у соседа ружье, чтобы поохотиться

Незадолго до кражи потерпевший сам похвастался оружием, когда мужчины вместе выпивали
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии украл у соседа ружье, чтобы поохотиться
20 июня в полицию Мухоршибирского района поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже из дома гладкоствольного ружья. Лежавшее под кроватью оружие было похищено, пока мужчина находился на работе. Чтобы проникнуть в дом, вор отжал стеклопакет.

«Участковым уполномоченным полиции установлена причастность к произошедшему 36-летнего соседа потерпевшего. Ранее мужчины вместе распивали спиртное и потерпевший показывал ему ружье, оставшееся в доме после смерти дедушки. Лицензия на него у хозяина жилища отсутствовала. Злоумышленник задержан, а оружие изъято», - рассказали в МВД Бурятии.

По его похитителя, оружие он похитил для охоты, а в момент совершения преступления был пьян. Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.

По факту хищение огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Еще одно преступление в сфере незаконного оружия произошло в Северобайкальске. Там 59-летний местный житель, который владел охотничьим оружием на законных основаниях, незаконно сбыл его 31-летнему знакомому, который не имел соответствующей лицензии. «Сделку» в устной форме он совершил на фоне длительного распития спиртного, чтобы выручить деньги – 50 тысяч рублей.

«За незаконный сбыт оружия гражданин подвергнут уголовному преследованию по ч. 7 ст. 222 УК РФ. В отношении покупателя составлен административный протокол по ст. 20.10 КоАП РФ – за его незаконное приобретение», - сообщили в МВД.

Фото: «Номер один»
Теги
оружие кража

Все новости

В Улан-Удэ протёк новый автобус
21.06.2024 в 15:11
В Тункинском районе предложили объявить траур по погибшим участникам СВО
21.06.2024 в 14:53
Житель Бурятии украл у соседа ружье, чтобы поохотиться
21.06.2024 в 14:41
Республиканский спортивный турнир в Улан-Удэ соберет молодежь до 35 лет
21.06.2024 в 14:00
В Бурятии иностранец ограбил 78-летнюю бабушку
21.06.2024 в 13:42
Школу в Бурятии отремонтируют за счет родителей
21.06.2024 в 13:00
Осужденным в Бурятии помогают адаптироваться после освобождения
21.06.2024 в 12:52
Для строительства школы в Улан-Удэ снесли 18 домов
21.06.2024 в 12:49
Александр Тырин из Бурятии выиграл два золота на Чемпионате Европы по спортивному метанию ножа
21.06.2024 в 12:32
В Улан-Удэ прикрыли нелегальных приемщиков драгметаллов
21.06.2024 в 12:29
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Республиканский спортивный турнир в Улан-Удэ соберет молодежь до 35 лет
Заявки на участие нужно успеть подать до 24 июня
21.06.2024 в 14:00
Номина Дармаева из Бурятии одержала победу по блиц-шахматам на первенстве Азии
Она выиграла в возрастной категории до 16 лет
21.06.2024 в 10:29
На севере Бурятии, где нет дождей, снова горят леса
Два возгорания обнаружили за минувшие сутки в Муйском районе
21.06.2024 в 10:23
В Хоринском районе Бурятии перевернулся пьяный водитель
В аварии пострадала пассажирка иномарки
21.06.2024 в 09:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru