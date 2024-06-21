Житель Бурятии украл у соседа ружье, чтобы поохотиться

20 июня в полицию Мухоршибирского района поступило заявление от 36-летнего местного жителя о краже из дома гладкоствольного ружья. Лежавшее под кроватью оружие было похищено, пока мужчина находился на работе. Чтобы проникнуть в дом, вор отжал стеклопакет.«Участковым уполномоченным полиции установлена причастность к произошедшему 36-летнего соседа потерпевшего. Ранее мужчины вместе распивали спиртное и потерпевший показывал ему ружье, оставшееся в доме после смерти дедушки. Лицензия на него у хозяина жилища отсутствовала. Злоумышленник задержан, а оружие изъято», - рассказали в МВД Бурятии.По его похитителя, оружие он похитил для охоты, а в момент совершения преступления был пьян. Ранее мужчина уже был судим и отбывал наказание в местах лишения свободы.По факту хищение огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело, ведется следствие.Еще одно преступление в сфере незаконного оружия произошло в Северобайкальске. Там 59-летний местный житель, который владел охотничьим оружием на законных основаниях, незаконно сбыл его 31-летнему знакомому, который не имел соответствующей лицензии. «Сделку» в устной форме он совершил на фоне длительного распития спиртного, чтобы выручить деньги – 50 тысяч рублей.«За незаконный сбыт оружия гражданин подвергнут уголовному преследованию по ч. 7 ст. 222 УК РФ. В отношении покупателя составлен административный протокол по ст. 20.10 КоАП РФ – за его незаконное приобретение», - сообщили в МВД.Фото: «Номер один»