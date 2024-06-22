Сухая гроза стала причиной нескольких пожаров в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 4 лесных пожара - три в Баунтовском районе и один в Муйском. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной всех возгораний стала сухая гроза.«На утро 22 июня проводятся работы по ликвидации пяти пожаров - трех в Баунтовском районе и двух в Муйском. В тушении задействованы 65 сотрудников из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 3 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 420 га», - рассказали в РАЛХе.Фото: РАЛХ