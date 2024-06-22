Происшествия 22.06.2024 в 08:22
Сухая гроза стала причиной нескольких пожаров в Бурятии
На севере республики горят леса
Текст: Андрей Константинов
За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 4 лесных пожара - три в Баунтовском районе и один в Муйском. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, причиной всех возгораний стала сухая гроза.
«На утро 22 июня проводятся работы по ликвидации пяти пожаров - трех в Баунтовском районе и двух в Муйском. В тушении задействованы 65 сотрудников из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 3 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 420 га», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
«На утро 22 июня проводятся работы по ликвидации пяти пожаров - трех в Баунтовском районе и двух в Муйском. В тушении задействованы 65 сотрудников из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 3 единицы техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 420 га», - рассказали в РАЛХе.
Фото: РАЛХ
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