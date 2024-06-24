Происшествия 24.06.2024 в 09:55

В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС

Там действуют несколько лесных пожаров
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Текст: Андрей Константинов
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС
В Бурятии за прошедшие сутки обнаружено 2 новых лесных пожара в Баунтовском и Прибайкальском районах. Как сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства, в Прибайкальском районе возгорание возникло из-за линейных объектов, пожар оперативно ликвидировали. Причиной пожара в Баунтовском районе стала сухая гроза.

«Ликвидирован пожар в Нижне-Цибском лесничестве Баунтовского района, который возник 21 июля. На утро 24 июня продолжаются работы по тушению 4 лесных пожаров - трех в Баунтовском и одного в Муйском районе. На тушении всех пожаров работали 136 человек из числа лесной охраны, авиалесоохраны и МЧС, 8 единиц техники. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 1475 га», - рассказали в РАЛХе.

В связи со сложной лесопожарной обстановкой и высоким классом пожарной опасности в Баунтовском районе введен режим ЧС.

«Угрозы населенным пунктам там нет. Проводится дальнейшее наращивание сил и средств для ликвидации возгораний», - отметили в агентстве лесного хозяйства.

Фото: РАЛХ
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Лесной пожар

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