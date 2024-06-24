В Бурятии стремительно разрастается лесной пожар

Как сообщил вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», угрозы поселку нет. Однако из-за пожара пришлось обесточить ЛЭП.





Группировка, борющаяся с огнем, постоянно наращивается.Сейчас в тушении задействованы 68 человек и 6 единиц техники.



Лесной пожар в Муйском районе Бурятии, возникший днем 20 июня примерно в 10 км от поселка Усть-Муя, стремительно разрастается. На момент обнаружения площадь возгорания составляла всего 1 га, однако огонь стал быстро охватывать все новые и новые территории. Так, к вечеру 21 июня пожар бушевал уже на площади 360 га, а к вечеру 23 июня охватил уже 780 га.Напомним, Муйский район в этом году сильнее всех страдает от лесных пожаров в Бурятии. С начала пожароопасного периода там зарегистрировано уже более 40 возгораний в лесах.Фото: РАЛХ