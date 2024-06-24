Происшествия 24.06.2024 в 09:20

В Бурятии стремительно разрастается лесной пожар

Из-за разбушевавшейся огненной стихии пришлось обесточить ЛЭП
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии стремительно разрастается лесной пожар
Лесной пожар в Муйском районе Бурятии, возникший днем 20 июня примерно в 10 км от поселка Усть-Муя, стремительно разрастается. На момент обнаружения площадь возгорания составляла всего 1 га, однако огонь стал быстро охватывать все новые и новые территории. Так, к вечеру 21 июня пожар бушевал уже на площади 360 га, а к вечеру 23 июня охватил уже 780 га.

Как сообщил вайбер-чат «Муя-инфо.24/7», угрозы поселку нет. Однако из-за пожара пришлось обесточить ЛЭП. 

Группировка, борющаяся с огнем, постоянно наращивается.Сейчас в тушении задействованы 68 человек и 6 единиц техники.

Напомним, Муйский район в этом году сильнее всех страдает от лесных пожаров в Бурятии. С начала пожароопасного периода там зарегистрировано уже более 40 возгораний в лесах.

Фото: РАЛХ

Теги
Лесной пожар

Все новости

В Бурятии росгвардейцам подарили 32 новеньких авто
24.06.2024 в 10:19
Сотрудники центра медицины катастроф пересели на велосипеды
24.06.2024 в 10:09
Бурятия скорбит вместе с жителями Севастополя
24.06.2024 в 10:06
Пропавший в Бурятии сельчанин найден мертвым
24.06.2024 в 10:05
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС
24.06.2024 в 09:55
В Бурятии запустили завод по выпуску арматуры
24.06.2024 в 09:43
В Бурятии женщина пыталась спасти машину от конфискации
24.06.2024 в 09:42
В Баргузинском районе Бурятии перевернулась «Тойота»
24.06.2024 в 09:30
В Бурятии стремительно разрастается лесной пожар
24.06.2024 в 09:20
Права отца на детей после развода с женой
24.06.2024 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

Читайте также
Пропавший в Бурятии сельчанин найден мертвым
23 мая мужчина ушел из дома и не вернулся
24.06.2024 в 10:05
В Баунтовском районе Бурятии ввели режим ЧС
Там действуют несколько лесных пожаров
24.06.2024 в 09:55
В Баргузинском районе Бурятии перевернулась «Тойота»
Водитель, предположительно, был пьян
24.06.2024 в 09:30
В Бурятии на пожарах погиб человек, еще один пострадал
Оба возгорания случились в Иволгинском районе
24.06.2024 в 08:56
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru