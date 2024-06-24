Происшествия 24.06.2024 в 15:19

Житель Улан-Удэ избил и ограбил женщину

Преступление произошло на бульваре Карла Маркса
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ избил и ограбил женщину
Поздним вечером 22 июня в полицию Улан-Удэ с заявлением об уличном грабеже обратилась 33-летняя горожанка. Вечером на улице Терешковой она вместе с мужем распивала спиртное, к ним присоединился незнакомец. Компания разошлась, когда алкоголь закончился. Однако спустя некоторое время женщина с подругой вновь повстречала незнакомца уже на бульваре Карла Маркса.

Увидев, как женщина достала из кармана кофты деньги, бывший собутыльник начал утверждать, что они принадлежат ему. Повалив горожанку на землю, он стал бить её и отнял три тысячи рублей.

Остановить обидчика пыталась подруга потерпевшей, но это ей не удалось. Забрав купюры, подозреваемый скрылся, а горожанка обратилась в полицию.

«Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали злоумышленника – ранее судимого 32-летнего улан-удэнца. Установлению его личности способствовала в числе прочего запись с камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в сквере. Заявительница также опознала мужчину», - рассказали в МВД Бурятии.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Фото: pixabay.com
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с 19 по 25 июня

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