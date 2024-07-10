Жительницу Бурятии на кладбище укусила гадюка

Врачи Закаменской центральной районной больницы спасли жизнь женщины, которую укусила гадюка. Как сообщили в ЦРБ, происшествие случилось на кладбище неподалеку от Закаменска 8 июля.К женщине в район приехали родственники из Улан-Удэ. Вместе они поехали на местное кладбище, находящееся в 2-3 километрах от города.Родственники пошли вглубь кладбища, к могилам. А женщина решила пройтись недалеко от машины. Трава в том месте была невысокой. Вдруг она почувствовала жгучий укус. Сначала женщина подумала, что ужалилась крапивой. Но, опустив взгляд вниз, она увидела змею довольно крупных размеров.Женщина сразу почувствовала сильную жгучую боль, а её нога стала отекать прямо на глазах - верхнюю часть стопы буквально «разбарабанило». К счастью, сознание она не потеряла.После укуса пострадавшая сразу обратилась в больницу, её положили в реанимацию. Врачи сразу поняли, что речь идет о нападении гадюки. Это определили по характеру укуса и симптомам. Ей тут же поставили антидот.Сейчас женщина уже переведена в обычную палату хирургического отделения, её жизни ничего не угрожает. Однако пострадавшая ещё некоторое время будет находится под наблюдением в стационаре.«Пациентке повезло – она вовремя обратилась за квалифицированной медицинской помощью. В таких случаях категорически запрещено заниматься самолечением, надеяться, что боль сама пройдёт, и думать, что от укуса не будет никаких последствий. В случае длительной задержки в лечении человеку может грозить ампутация конечности», - рассказали в Закаменской ЦРБ.Медики отмечают, что ежегодно в сезон сбора дикоросов с укусами змей к ним обращаются 2-3 жителя района. В 2023 году укус змеи был зафиксирован даже на одной из центральных улиц Закаменска. Жителя укусили недалеко от Городского парка.В закаменском районе вблизи сёл Харацай, Улекчин и Михайловка в основном встречаются ужи. Их укус менее опасен, и в ряде случаев можно обойтись без введения антидота.Начиная с сел Цакир, Бургуй, Хужир и далее в сёлах «верхнего» и «среднего» куста Закаменского района встречаются гадюки.Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», сразу после происшествия местные власти установили на кладбище предупреждающие таблички.Фото: «Закамна-инфо.24/7»