Происшествия 10.07.2024 в 13:08

Жительницу Бурятии на кладбище укусила гадюка

Женщину экстренно госпитализировали, врачам удалось спасти ее жизнь
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Текст: Андрей Константинов
Жительницу Бурятии на кладбище укусила гадюка
Врачи Закаменской центральной районной больницы спасли жизнь женщины, которую укусила гадюка. Как сообщили в ЦРБ, происшествие случилось на кладбище неподалеку от Закаменска 8 июля.

К женщине в район приехали родственники из Улан-Удэ. Вместе они поехали на местное кладбище, находящееся в 2-3 километрах от города.

Родственники пошли вглубь кладбища, к могилам. А женщина решила пройтись недалеко от машины. Трава в том месте была невысокой. Вдруг она почувствовала жгучий укус. Сначала женщина подумала, что ужалилась крапивой. Но, опустив взгляд вниз, она увидела змею довольно крупных размеров.

Женщина сразу почувствовала сильную жгучую боль, а её нога стала отекать прямо на глазах - верхнюю часть стопы буквально «разбарабанило». К счастью, сознание она не потеряла.

После укуса пострадавшая сразу обратилась в больницу, её положили в реанимацию. Врачи сразу поняли, что речь идет о нападении гадюки. Это определили по характеру укуса и симптомам. Ей тут же поставили антидот.

Сейчас женщина уже переведена в обычную палату хирургического отделения, её жизни ничего не угрожает. Однако пострадавшая ещё некоторое время будет находится под наблюдением в стационаре.

«Пациентке повезло – она вовремя обратилась за квалифицированной медицинской помощью. В таких случаях категорически запрещено заниматься самолечением, надеяться, что боль сама пройдёт, и думать, что от укуса не будет никаких последствий. В случае длительной задержки в лечении человеку может грозить ампутация конечности», - рассказали в Закаменской ЦРБ.

Медики отмечают, что ежегодно в сезон сбора дикоросов с укусами змей к ним обращаются 2-3 жителя района. В 2023 году укус змеи был зафиксирован даже на одной из центральных улиц Закаменска. Жителя укусили недалеко от Городского парка.

В закаменском районе вблизи сёл Харацай, Улекчин и Михайловка в основном встречаются ужи. Их укус менее опасен, и в ряде случаев можно обойтись без введения антидота.

Начиная с сел Цакир, Бургуй, Хужир и далее в сёлах «верхнего» и «среднего» куста Закаменского района встречаются гадюки.

Как сообщил вайбер-чат «Закамна-инфо.24/7», сразу после происшествия местные власти установили на кладбище предупреждающие таблички.

Фото: «Закамна-инфо.24/7»
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