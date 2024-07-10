Происшествия 10.07.2024 в 15:52

В Улан-Удэ сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

Пожилая горожанка хотела взять кредит и перечислить деньги аферистам
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников
В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднику банка, предотвратившему мошенничество. На этот раз слова признательности получила эксперт клиентского центра финансовой организации.

Как рассказали в МВД Бурятии, 5 июля в банк для оформления кредита в сумме 650 тысяч рублей пришла пенсионерка. Работника учреждения смутило обеспокоенное поведение 67-летней клиентки. Женщина стала задавать ей вопросы и поняла, что пожилую горожанку хотят обмануть. В банк вызвали полицию.

Выяснилось, что утром пенсионерке в мессенджере поступило сообщение якобы от руководителя дошкольного учреждения, в котором она раньше трудилась. Он сообщил о «проверке всех работников сотрудниками ФСБ на предмет финансирования внешнеполитического врага». Через некоторое время женщине позвонил лже-сотрудник ФСБ и подтвердил ее причастность к переводам денег.

По указке аферистов, представляющихся правоохранителями и сотрудниками Центробанка России, пенсионерка попыталась оформить кредит, чтобы «исчерпать кредитный лимит и поймать настоящих мошенников, завладевших ее деньгами».

«Благодаря предпринятым мерам оформление займа и перечисление средств злоумышленникам удалось предотвратить. Сотрудники полиции поблагодарили эксперта клиентского центра банка за неравнодушие и содействие в пресечении преступления», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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мошенничество

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