В Улан-Удэ сотрудница банка спасла пенсионерку от мошенников

В Улан-Удэ полицейские в очередной раз объявили благодарность сотруднику банка, предотвратившему мошенничество. На этот раз слова признательности получила эксперт клиентского центра финансовой организации.Как рассказали в МВД Бурятии, 5 июля в банк для оформления кредита в сумме 650 тысяч рублей пришла пенсионерка. Работника учреждения смутило обеспокоенное поведение 67-летней клиентки. Женщина стала задавать ей вопросы и поняла, что пожилую горожанку хотят обмануть. В банк вызвали полицию.Выяснилось, что утром пенсионерке в мессенджере поступило сообщение якобы от руководителя дошкольного учреждения, в котором она раньше трудилась. Он сообщил о «проверке всех работников сотрудниками ФСБ на предмет финансирования внешнеполитического врага». Через некоторое время женщине позвонил лже-сотрудник ФСБ и подтвердил ее причастность к переводам денег.По указке аферистов, представляющихся правоохранителями и сотрудниками Центробанка России, пенсионерка попыталась оформить кредит, чтобы «исчерпать кредитный лимит и поймать настоящих мошенников, завладевших ее деньгами».«Благодаря предпринятым мерам оформление займа и перечисление средств злоумышленникам удалось предотвратить. Сотрудники полиции поблагодарили эксперта клиентского центра банка за неравнодушие и содействие в пресечении преступления», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии