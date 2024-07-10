Происшествия 10.07.2024 в 17:33
В Бурятии мужчину убило током во время купания в Байкале
От поражения электричеством также пострадала 16-летняя девочка
Текст: Андрей Константинов
Трагический случай произошел сегодня на Байкале вблизи поселка Танхой. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там от удара током погиб 37-летний мужчина, который купался возле насосной станции. Также от поражения электричеством пострадала 16-летняя девочка, она доставлена в больницу.
Подробности происшествия сейчас уточняются.
Фото: «Номер один»
Подробности происшествия сейчас уточняются.
Фото: «Номер один»
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