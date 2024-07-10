В Бурятии мужчину убило током во время купания в Байкале

Трагический случай произошел сегодня на Байкале вблизи поселка Танхой. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там от удара током погиб 37-летний мужчина, который купался возле насосной станции. Также от поражения электричеством пострадала 16-летняя девочка, она доставлена в больницу.Подробности происшествия сейчас уточняются.Фото: «Номер один»