Происшествия 10.07.2024 в 17:33

В Бурятии мужчину убило током во время купания в Байкале

От поражения электричеством также пострадала 16-летняя девочка
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии мужчину убило током во время купания в Байкале
Трагический случай произошел сегодня на Байкале вблизи поселка Танхой. Как сообщил вайбер-чат «Кабанск-инфо.24/7», там от удара током погиб 37-летний мужчина, который купался возле насосной станции. Также от поражения электричеством пострадала 16-летняя девочка, она доставлена в больницу.

Подробности происшествия сейчас уточняются.

Фото: «Номер один»
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несчастный случай

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