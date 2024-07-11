Происшествия 11.07.2024 в 09:24

В Бурятии обожжённый мужчина умер после отказа в госпитализации

Его родственники возмущены волокитой в расследовании
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии обожжённый мужчина умер после отказа в госпитализации
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела по факту смерти 60-летнего мужчины в Бурятии. Ранее к нему с жалобой обратились родственники умершего.

Как сообщили в Информационном центре Следственного комитета России, в октябре 2022 года мужчина получил многочисленные ожоги тела, однако необходимую помощь ему не оказали и отказали в госпитализации. Поскольку состояние здоровья пострадавшего ухудшалось, на следующий день родственники сами привезли его в больницу, однако в момент доставки в профильное медицинское учреждение мужчина умер.

По факту смерти мужчины возбудили уголовное дело, в рамках которого назначили судебно-медицинская экспертизу.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия Вячеславу Сухорукову и руководству ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета РФ» принять меры к ускорению судебной экспертизы и завершению расследования в кратчайшие сроки с направлением уголовного дела в суд, о чем представить доклады. Кроме того, Вячеславу Сухорукову поручено доложить о причинах допущенной по уголовному делу волокиты. Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - сообщили в Информационном центре Следственного комитета.

Фото: «Номер один»
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уголовное дело здравоохранение

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