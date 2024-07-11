В Бурятии мертвая лошадь залетела на крышу авто после ДТП

ДТП произошло ночью на федеральной трассе «Байкал» в 200 метрах от села Харашибирь. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 35-летняя женщина за рулем «Тойоты Виш», объезжая стоящих на проезжей части коней, выехала на встречную полосу и сбила лошадь. В результате столкновения автомобиль получил серьезные повреждения, а погибшее животное оказалось на его крыше. Также травмы различной степени тяжести получила 67-летняя пассажирка иномарки.Фото: ГИБДД Бурятии