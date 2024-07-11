Житель Кабанского района украл деньги у своей подруги

В полицию Кабанского района поступило сообщение о краже банковской карты, совершенной в одном из районных поселков. Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил оперативную информацию о том, что подозреваемый в преступлении находится на автовокзале в поселке Селенгинск.

Его задержали прямо в рейсовом автобусе и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

- 42-летний житель Кабанского района получил в ходе совместного распития алкоголя доступ к банковскому приложению своей знакомой и перевел на свой счет 20 тысяч рублей. Часть похищенных денежных средств злоумышленник потратил на покупку сотового телефона, - сообщили в Росгвардии Бурятии.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии