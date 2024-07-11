Происшествия 11.07.2024 в 13:39

Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора

Изрядно выпив в клубе, мужчина не смог дойти до дома и уснул на лавочке
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора
Днем 9 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 32-летний горожанин. Мужчина распивал спиртное с друзьями в клубе. К утру он вышел из заведения в изрядном подпитии и уснул на лавочке во дворе неподалеку. Когда горожанин проснулся, то не обнаружил совей сумки с документами, дорогими наушниками и банковской картой. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД Бурятии, уже вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний жилец многоквартирного дома, расположенного рядом с местом происшествия.

Как выяснилось, утром подозреваемый вышел на улицу за сигаретами и, услышав храп, обратил внимание на спящего на скамейке человека. Сначала он пытался разбудить незнакомца, но в результате забрал себе его имущество. Похищенное у него изъято и возвращено владельцу.

Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже был неоднократно судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото: «Номер один»
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с 9 по 15 июля

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