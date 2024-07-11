Житель Улан-Удэ громким храпом привлек внимание вора

Днем 9 июля в полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратился 32-летний горожанин. Мужчина распивал спиртное с друзьями в клубе. К утру он вышел из заведения в изрядном подпитии и уснул на лавочке во дворе неподалеку. Когда горожанин проснулся, то не обнаружил совей сумки с документами, дорогими наушниками и банковской картой. Ущерб составил 30 тысяч рублей.Как сообщили в МВД Бурятии, уже вскоре полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 50-летний жилец многоквартирного дома, расположенного рядом с местом происшествия.Как выяснилось, утром подозреваемый вышел на улицу за сигаретами и, услышав храп, обратил внимание на спящего на скамейке человека. Сначала он пытался разбудить незнакомца, но в результате забрал себе его имущество. Похищенное у него изъято и возвращено владельцу.Как отметили в МВД, злоумышленник ранее уже был неоднократно судим. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»