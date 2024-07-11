Происшествия 11.07.2024 в 14:06

Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая

В результате люди сами остаются без денег и с огромными долгами
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Текст: Андрей Константинов
Жители Бурятии не оставляют попыток быстро заработать миллионы, ничего не делая
МВД Бурятии сообщило об очередных жертвах мошенничества, которые в попытках заработать на инвестициях теряют крупные суммы. На этот раз ими стали 37-летняя жительница Улан-Удэ и 58-летний горожанин.

3 июля женщина в мессенджере заметила, что состоит в группе, рассказывающей о «финансах простыми словами». Её подписчики зарабатывали на покупках криптовалюты.

Тема вызвала интерес, и она написала администратору. Тот объяснил, что процесс заработка сводится к проведению быстрых торговых сделок на арбитраже. Прибыль извлекается на разнице курсов одного или нескольких активов, а торговлю можно вести вручную или с помощью специальных программ и ботов. Минимальный депозит для начала работы равен 60 тысячам рублей.

В этот же день улан-удэнка через банковское приложение перевела личные накопления в сумме 100 тысяч рублей на продиктованный администратором счет. Под его руководством она производила различные сделки, видя, как на виртуальном счете растёт «доход». Будучи уверенной в прибыльности новой деятельности, горожанка перечислила на счет еще 400 тысяч рублей из собственных сбережений.

Внесенные и задействованные в сделках деньги внушительно добавили прибыли. Тогда женщина решила вывести заработанные средства – а это, по её словам, около 2 миллионов рублей. Однако псевдо-трейдер сообщил, что для их снятия нужно оплатить комиссию - 100 тысяч рублей. После перевода суммы появилась новая легенда: «курс изменился, для вывода требуется еще 100 тысяч рублей». Эти деньги горожанка тоже перечислила.

Она поняла, что имеет дело с мошенниками, только когда ей называли всё новые причины невозможности вывода прибыли, а лже-брокер попросил предоставить пару дней для решения вопроса. В итоге в общей сложности женщина потеряла 700 тысяч рублей.

Еще одной жертвой мошенников стал 58-летний Горожанин. Он потерял более полутора миллионов рублей, пытаясь заработать на покупке акций. Тематическое объявление мужчина увидел в интернете и откликнулся на него. Практически все деньги, которых он лишился, были оформлены в кредит.   

Как отметили в МВД Бурятии, по месту работы горожанина полицейские неоднократно проводили профилактические мероприятия по мошенничествам, однако мужчина на них не присутствовал.

Фото: «Номер один»
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мошенничество

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