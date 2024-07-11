Происшествия 11.07.2024 в 17:45
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
После убийства женщина скрылась, но её удалось задержать
Текст: Андрей Константинов
Баунтовский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 60-летней бездомной местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 36-летнего мужчины.
Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 7 июля. В ходе ссоры с потерпевшим, который был пьян, женщина схватила нож и пять раз ударила им сельчанина. От полученных ран тот скончался на месте. Бомжиха скрылась, но чрез три дня ее поймали полицейские.
В числе прочего необходимость заключения женщины под стражу следствие мотивировало тем, что она занимается бродяжничеством, не имеет собственного жилья, злоупотребляет спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения. Она нигде не работает, детей у нее нет.
«Находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей», - также указали правоохранители.
Суд с доводами следствия согласился и постановил взять женщину под стражу сроком на 2 месяца.
Фото: Следственный комитет Бурятии
Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 7 июля. В ходе ссоры с потерпевшим, который был пьян, женщина схватила нож и пять раз ударила им сельчанина. От полученных ран тот скончался на месте. Бомжиха скрылась, но чрез три дня ее поймали полицейские.
В числе прочего необходимость заключения женщины под стражу следствие мотивировало тем, что она занимается бродяжничеством, не имеет собственного жилья, злоупотребляет спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения. Она нигде не работает, детей у нее нет.
«Находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей», - также указали правоохранители.
Суд с доводами следствия согласился и постановил взять женщину под стражу сроком на 2 месяца.
Фото: Следственный комитет Бурятии
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