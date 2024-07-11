В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину

Баунтовский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 60-летней бездомной местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 36-летнего мужчины.Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 7 июля. В ходе ссоры с потерпевшим, который был пьян, женщина схватила нож и пять раз ударила им сельчанина. От полученных ран тот скончался на месте. Бомжиха скрылась, но чрез три дня ее поймали полицейские.В числе прочего необходимость заключения женщины под стражу следствие мотивировало тем, что она занимается бродяжничеством, не имеет собственного жилья, злоупотребляет спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения. Она нигде не работает, детей у нее нет.«Находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей», - также указали правоохранители.Суд с доводами следствия согласился и постановил взять женщину под стражу сроком на 2 месяца.Фото: Следственный комитет Бурятии