Происшествия 11.07.2024 в 17:45

В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину

После убийства женщина скрылась, но её удалось задержать
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 60-летняя бомжиха зарезала мужчину
Баунтовский райсуд удовлетворил ходатайство следствия о взятии под стражу 60-летней бездомной местной жительницы. Она обвиняется в убийстве 36-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе суда, преступление произошло 7 июля. В ходе ссоры с потерпевшим, который был пьян, женщина схватила нож и пять раз ударила им сельчанина. От полученных ран тот скончался на месте. Бомжиха скрылась, но чрез три дня ее поймали полицейские.

В числе прочего необходимость заключения женщины под стражу следствие мотивировало тем, что она занимается бродяжничеством, не имеет собственного жилья, злоупотребляет спиртным, неоднократно доставлялась в полицию за административные правонарушения. Она нигде не работает, детей у нее нет.

«Находясь на свободе, обвиняемая может скрыться от органов следствия и суда, оказать давление на свидетелей», - также указали правоохранители.

Суд с доводами следствия согласился и постановил взять женщину под стражу сроком на 2 месяца.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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