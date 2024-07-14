Происшествия 14.07.2024 в 13:08

Житель Улан-Удэ угорел на пожаре

Сейчас мужчина находится в больнице

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Текст: Анастасия Величко
Житель Улан-Удэ угорел на пожаре

Ранним утром 14 июля в столице Бурятии произошел пожар. В частном секторе в переулке Грачевский загорелся двухэтажный дом.

Жильцы дома эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных. Когда пожарные прибыли на место, огонь бушевал на второй этаже и уже перекинулся на кровлю.

Без пострадавших не обошлось – в больницу с отравлением продуктами горения увезли 67-летнего мужчину. Пламя повредило второй этаж и крышу жилого здания. Пожар на площади в 40 квадратных метров ликвидировали. К нему привело короткое замыкание, рассказали в республиканском управлении МЧС.

 
Фото: "Номер один"

 

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