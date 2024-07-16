Происшествия 16.07.2024 в 20:59

Прокуратура выясняет причину массового отключения света в Бурятии

Без электроэнергии остались часть Улан-Удэ и несколько районов республики
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Текст: Андрей Константинов
Прокуратура выясняет причину массового отключения света в Бурятии
Прокуратура Бурятии организовала проверку в связи с аварийным отключением энергоблока Гусиноозерской ГРЭС. Из-за аварии электроэнергия пропала в пяти районах республики и части Улан-Удэ.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению федерального законодательства, по итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Вопрос восстановления электроснабжения находится на контроле прокуратуры», - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее глава Бурятии сообщил, что около 6 часов вечера был отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электроэнергию (30 МВт) для потребителей республики и Забайкальского края.

«На данный момент баланс перетоков в энергосистеме находится в пределах допустимых значений. При увеличении потребления электроэнергии возможно проведение работ по временному отключению потребителей для восстановления баланса в энергосистеме. Проводятся расчеты планируемых пиковых потреблений. По итогам расчетов возможно будет вводится временное отключение потребителей. Пиковое потребление ожидается к 21 часу. Время восстановления баланса, предварительно, составляет от 1 до 2-х часов. Причина отключения блока устанавливается», - рассказал Алексей Цыденов.

Позже глава республики уточнил, что под отключение частично попали 7 районов Бурятии и Улан-Удэ: всего 75 населенных пунктов в которых проживают 115 тысяч человек.

Фото: «Номер один»
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авария отключение

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