Происшествия 17.07.2024 в 12:20

В Бурятии продолжается рост покусанных клещами людей

За неделю пострадавших стало больше на 160 человек
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии продолжается рост покусанных клещами людей

В Бурятии отмечается рост людей, укушенных клещами. Если неделю назад за медпомощью по поводу укусов обратилось 3118 человек, то на сегодня, 17 июля, цифра составляет уже 3279 человек.

Как и прежде, укусы фиксируются во всех районах республики и Улан-Удэ.

Между тем, число привитых против клещевого энцефалита не изменилось и по-прежнему составляет чуть более 96 тысяч человек, в т.ч. более 51 тысячи детей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве напоминают, что в случае присасывания клеща необходимо срочно обратиться в ближайшую медицинскую организацию – в ФАП, пункт скорой медицинской помощи или поликлинику – для жителей района, а для жителей Улан-Удэ – в приемное отделение Республиканской инфекционной больницы по улице Пирогова, 9а.

Сдать клеща на исследование можно в Центр гигиены и эпидемиологии. Его адрес: улица Ключевская, 45б. Также проверить кровососущее насекомое можно и в Республиканской инфекционной больнице.

Фото: loon.site

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