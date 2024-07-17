Происшествия 17.07.2024 в 15:24
В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли восемь человек
Приехавшие огнеборцы успели всех спасти
Текст: Андрей Константинов
Пожар вспыхнул вечером 16 июля в двухэтажном многоквартирном доме на улице Свободы в Улан-Удэ. До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули два человека, однако внутри остались еще несколько жильцов.
«Из-за сильного задымления в подъезде шесть человек, в том числе двух детей, пожарные эвакуировали через окна дома по трехколенной лестнице. Двоих человек вывели по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Никто из них не пострадал», - рассказали в МВД Бурятии.
Возгорание удалось локализовать за 20 минут, еще спустя несколько минут ликвидировали открытое горение. Всего в борьбе с огнем участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
«Из-за сильного задымления в подъезде шесть человек, в том числе двух детей, пожарные эвакуировали через окна дома по трехколенной лестнице. Двоих человек вывели по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Никто из них не пострадал», - рассказали в МВД Бурятии.
Возгорание удалось локализовать за 20 минут, еще спустя несколько минут ликвидировали открытое горение. Всего в борьбе с огнем участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники.
Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
Фото: МЧС Бурятии
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