В Улан-Удэ на пожаре едва не погибли восемь человек

Пожар вспыхнул вечером 16 июля в двухэтажном многоквартирном доме на улице Свободы в Улан-Удэ. До приезда огнеборцев здание самостоятельно покинули два человека, однако внутри остались еще несколько жильцов.«Из-за сильного задымления в подъезде шесть человек, в том числе двух детей, пожарные эвакуировали через окна дома по трехколенной лестнице. Двоих человек вывели по лестничному маршу при помощи спасательных устройств. Никто из них не пострадал», - рассказали в МВД Бурятии.Возгорание удалось локализовать за 20 минут, еще спустя несколько минут ликвидировали открытое горение. Всего в борьбе с огнем участвовали 24 пожарных и 7 единиц техники.Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.Фото: МЧС Бурятии