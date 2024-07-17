Житель Улан-Удэ совершил преступление через полтора часа после освобождения из колонии

В Улан-Удэ вступил в силу приговор в отношении ранее неоднократно судимого за преступления против собственности и личности горожанина. Он обвинялся в краже телефона.Как сообщили в Верховном суде Бурятии, через полтора часа после освобождения из колонии строгого режима мужчина похитил телефон у жителя Улан-Удэ. С ним обвиняемый познакомился в продуктовом магазине сразу после выхода на свободу. Новый знакомый пригласил бывшего заключенного к себе в квартиру, где они стали распивать спиртное. Опьянев, хозяин уснул. Экс-зек, воспользовавшись моментом, стащил его гаджет и скрылся.Злоумышленника задержали и судили. Октябрьский райсуд дал ему 2 года колонии строгого режима. Мужчина с таким приговором не согласился и попытался добиться смягчения наказания, но безрезультатно.«Жалоба осужденного о смягчении наказания судом апелляционной инстанции оставлена без удовлетворения, а приговор суда - без изменения. Поскольку все смягчающие и отягчающее наказание обстоятельства, имеющие значение при назначении наказания, судом первой инстанции были учтены в полной мере», - обосновали свой вердикт в Верховном суде Бурятии.Фото: «Номер один»