В Бурятии тушат 16 лесных пожаров

За последние сутки в республике обнаружено 4 возгорания, в Баргузинском,Курумканском, Муйском и Хоринском районах. Причиной возникновения всех пожаров стала сухая гроза.

- На утро 18 июля продолжаются работы по тушению 16 лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Ликвидировано 7 пожаров, в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах, - сообщили в РАЛХе.

Пожары тушат 442 человека, задействовано 79 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2 971,2 га, угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ