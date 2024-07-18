Происшествия 18.07.2024 в 09:50

В Бурятии тушат 16 лесных пожаров

Все пожары возникли из-за сухой грозы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии тушат 16 лесных пожаров

За последние сутки в республике обнаружено 4 возгорания, в Баргузинском,Курумканском, Муйском и Хоринском районах. Причиной возникновения всех пожаров стала сухая гроза.

- На утро 18 июля продолжаются работы по тушению 16 лесных пожаров, в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском, Северо-Байкальском и Хоринском районах. Ликвидировано 7 пожаров, в Баргузинском, Курумканском, Муйском, Северо-Байкальском и Хоринском районах, - сообщили в РАЛХе.

Пожары тушат 442 человека, задействовано 79 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 2 971,2 га, угрозы населенным пунктам нет.

В Бурятии продолжает действовать режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

 

Фото: РАЛХ

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