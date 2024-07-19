Происшествия 19.07.2024 в 13:33

В Бурятии 18-летний пьяный водитель едва не угробил своего друга

Не пристегнутый пассажир получил травмы в перевернувшейся иномарке
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии 18-летний пьяный водитель едва не угробил своего друга
ДТП произошло сегодня около 4 часов утра в Бичурском районе Бурятии. Как сообщили в райотделе ГИБДД, на автодороге Мухоршибирь – Бичура – Кяхта вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Тойота «Королла». За рулем иномарки находился 18-летний парень. Он был пьян и не имел прав.

В результате аварии 17-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье и не пристегнутый ремнем безопасности, получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу.


«На месте происшествия водитель освидетельствован на состояние алкогольного опьянения. Результат составил 0,50 мг/л. По предварительным данным, у пассажира также имеются признаки алкогольного опьянения, у него взят анализ крови», - рассказали в Госавтоинспекции.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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