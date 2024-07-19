Происшествия 19.07.2024 в 13:37

Продавец в Улан-Удэ ставки на спорт делал деньгами из кассы

Зависимый игроман украл в итоге более 280 тысяч
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Текст: Елена Кокорина
Продавец в Улан-Удэ ставки на спорт делал деньгами из кассы

В попытке разбогатеть делая ставки на спорт, продавец техники пошел на хищение денег из кассы магазины. Когда «нечистого на руку» мужчину поймали, украденная сумма достигла уже 280 тысяч рублей.

Возместить материальный ущерб магазину помогли судебные приставы, которые рассказали, что 31-летний мужчина, работал продавцом в одном из магазинов российской торговой сети по продаже бытовой техники и электроники.

- Первое воровство он совершил чтобы сделать ставки на спорт. Однако разбогатеть не получилось: ставка не сыграла, и мужчина вновь похитил деньги по уже отработанному сценарию. Так продолжалось до тех пор, пока не была выявлена недостача. В общей сложности игроман украл свыше 280 тысяч рублей, - комментируют судебные приставы.

В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». Суд приговорил его к условному наказанию в виде 3 лет лишения свободы и к выплате суммы причиненного ущерба. Для принудительного взыскания исполнительный лист направили в Службу судебных приставов республики.

- Денежные средства были взысканы с расчетных счетов должника. На сегодняшний день задолженность погашена в полном объеме, - отмечают в УФССП республики.

Фото:  Номер один

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касса деньги воровство Спорт ставки

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