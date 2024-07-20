Тела троих мужчин нашли в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошла очередная трагедия на воде. Сегодня, 20 июля, на реке были обнаружены тела троих утопленников.

- Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Их нашли сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там был установлен знак «Купание запрещено», - сообщают в региональном МЧС.

В МЧС России напоминают, что купание в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасным.

- Алкоголь – одна из основных причин гибели на воде. Никогда не пренебрегай правилами безопасности и всегда следите за детьми. Ваша безопасность – только ваша ответственность, - предупреждают в ведомстве.

Фото: предоставлено Комитетом по ГО, ЧС и ОБ г. Улан-Удэ