Происшествия 20.07.2024 в 18:38

Тела троих мужчин нашли в Улан-Удэ

Все они утонули в местной реке
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Текст: Елена Кокорина
Тела троих мужчин нашли в Улан-Удэ

В Улан-Удэ произошла очередная трагедия на воде. Сегодня, 20 июля, на реке были обнаружены тела троих утопленников.

- Тела троих мужчин подняли из воды спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Их нашли сегодня на карьере в микрорайоне Тулунжа. Там был установлен знак «Купание запрещено», - сообщают в региональном МЧС.

В МЧС России напоминают, что купание в необорудованных для этого местах может быть смертельно опасным.

- Алкоголь – одна из основных причин гибели на воде. Никогда не пренебрегай правилами безопасности и всегда следите за детьми. Ваша безопасность – только ваша ответственность, - предупреждают в ведомстве.

Фото: предоставлено Комитетом по ГО, ЧС и ОБ г. Улан-Удэ

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