Большегрузы в Бурятии продолжают атаку на легковушки

Последнее время в Бурятии наблюдается странная тенденция к авариям с большегрузными автомобилями. За два дня в Улан-Удэ и районах республики зафиксировано уже четыре аварии, участниками которых стали большие грузовые автомобили.

Сегодня, 20 июля, ДТП произошло в поселке Солдатский. Ее участники – большегруз Скания и легковой Nissan Tiida.

- Большегруз не успел остановиться и совершил столкновение со впереди остановившимся автомобилем Nissan Tiida. В ДТП пострадал водитель Nissan, - сообщили в телеграмм-канале «Аварком Улан-Удэ Кузов Салон».

Напомним, что вчера утром в Улан-Удэ произошло сразу три аварии с большегрузными машинами. Трио происшествий в соцсетях города назвали «восстанием» грузовиков.

Открыл череду большегрузных ДТП грузовик, упавший прямо на трамвайные пути. Он полностью парализовал движение трамваев в обе стороны.

Не успели разблокировать движение в кварталах, как тягач МАЗ его заблокировал под путепроводом в центре города, стукнув автомобиль Toyota Probox. Буквально следом произошло и третье ДТП с грузовиком вблизи поселка Тулунжа.

Фото: "Аварком Улан-Удэ Кузов Салон"