Происшествия 21.07.2024 в 15:56

На дороге в сторону села Кырен частично обрушился мост

Мост проходит через реку Большой Зангисан
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Текст: Служба информации "Номер один"
На дороге в сторону села Кырен частично обрушился мост

На дороге в сторону села Кырен частично обрушился мост. Причиной обрушения стали сильные дожди. ЧП произошло приблизительно в 15 часов 21 июля.

Люди остались отрезаны от большой земли и просят отреагировать МЧС.

Мост, где произошло обрушение, находится на федеральной трассе А-333, ведущей в Монголию.Он соединяет села Монды, Мойготы, Туран, курорт Нилова пустынь с районным центром Тункинской долины, селом Кырен. А также весь Окинский район с «большой землей».

Это единственная дорога, по которой можно попасть в Иркутскую область и Бурятию. Объездов нет, других мостов – тоже.


Фото: скриншот видео телеграм-канал Евгения Луковникова

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