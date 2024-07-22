Камера в трамвае зафиксировала момент кражи в Улан-Удэ

Улан-удэнцев просят помочь опознать по видео мужчину, вышедшего из трамвая на своей остановке, но с чужими вещами. Пакет с документами и деньгами оставила там 72-летняя бабушка, но, когда спохватилась – было уже поздно.

- Вечером 18 июля 72-летняя женщина забыла пакет с документами, телефоном, банковскими картами и деньгами в вагоне трамвая. Выйдя на остановке «Гормолзавод», пенсионерка почти сразу спохватилась и на такси доехала до остановки Республиканская больница. Однако зайдя в трамвай, обнаружила, что ее пакета на прежнем месте нет, - рассказали в МВД республики.

В полиции возбудили уголовное дело и по видео ищут усатого гражданина, вышедшего из трамвая с чужим пакетом. Всех, кто узнал нечистого на руку улан-удэнца, просят сообщить

по телефонам: 8-999-683-88-15, 43-02-02 или 102.

Также в полиции напомнили, что в соответствии с ГК РФ, нашедший потерянную вещь обязан немедленно вернуть ее. Если вещь найдена в помещении или на транспорте, она подлежит сдаче владельцу этого помещения или транспорта. Если и то и другое неизвестны, то нашедший обязан заявить о находке в полицию.

Фото: скриншот видео МВД РБ