Происшествия 22.07.2024 в 16:44
В Бурятии размывает еще одну дорогу
Тревожные сообщения поступают из Окинского района
Текст: Андрей Константинов
Не успели в Бурятии возобновить движение через разрушенный мост в Тункинском районе, как тревожные новости стали поступать из соседнего Окинского района. Там размывает участок на 136-м км дороги Орлик – Монды, сообщает вайбер-чат «Ока-инфо.24/7». Сейчас на место выехала бригада подрядной организации.
Тем временем в Закаменском районе из-за подъема уровня рек Цакирка и Джида введён режим повышенной готовности. Напомним, там разлившаяся река размыла дорогу у села Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай.
Фото: Ока-инфо.24/7»
Тем временем в Закаменском районе из-за подъема уровня рек Цакирка и Джида введён режим повышенной готовности. Напомним, там разлившаяся река размыла дорогу у села Санага. В результате оказались отрезаны три села: Санага, Утата и Далахай.
Фото: Ока-инфо.24/7»
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