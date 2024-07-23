Происшествия 23.07.2024 в 16:17

В Улан-Удэ задержали двух мотоциклистов без прав

Отвечать за них будут их родители
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали двух мотоциклистов без прав

Накануне в Улан-Удэ прошли рейды по выявлению нарушений среди мотоциклистов. Среди ряда нарушителей ПДД были двое несовершеннолетних без прав.

Контроль за соблюдением ПДД водителями мототехники сотрудники Госавтоинспекции осуществляют ежедневно. Также ими проводятся целевые профилактические рейды по отработке группами нарядов ДПС.

- Так, в минувшую пятницу экипажи ГИБДД патрулировали микрорайоны Улан-Удэ. За несколько часов инспекторами ДПС было проверено 14 мотоциклистов. Выявлено шесть нарушений ПДД, в том числе задержаны двое несовершеннолетних, управлявших мотоциклами без прав. К административной ответственности будут привлечены их родители. Мототранспорт был перемещен на специализированную штрафстоянку, - рассказали в МВД республики.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель мопеда или скутера в обязательном порядке должен иметь водительское удостоверение категории «М», водитель мотоцикла – категории «А», а транспортное средство, объём двигателя которого более 50 куб. см., должно быть зарегистрировано в установленном порядке. 

Фото: МВД РБ

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