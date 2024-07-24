Гроза снова устроила пожары в лесах Бурятии

За прошедшие сутки в республике обнаружено три лесных пожара в Баунтовском и Кяхтинском районах. Причиной их возникновения стала сухая гроза.

Утром 24 июля продолжаются работы по тушению 24 лесных пожаров в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Кяхтинском, Муйском, Северо-Байкальском, Хоринском районах. Уже ликвидировано два лесных пожара в Северо-Байкальском районе.

- На тушении работает почти 400 человек лесников, сотрудников Авиалесоохраны, привлеченных и арендаторов. Также задействовано 57 единиц лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 4-х тысяч гектаров. Угрозы населенным пунктам нет, - рассказали в Республиканском агентстве лесного хозяйства.

В Бурятии действует режим ЧС регионального значения. Находиться в лесу можно только в специально отведенных местах.

О возгорании, задымлении необходимо сообщать по номеру телефона горячей линии 20-44-44.

Фото: РАЛХ