Происшествия 26.07.2024 в 10:28
В Улан-Удэ следователи составили портрет убийцы Сэсэг и Станислава
Также есть свидетель, который видел преступника
Текст: Андрей Константинов
Руководитель Следственного комитета Бурятии Вячеслав Сухоруков в эфире телеканала АТВ рассказал некоторые подробности громкого уголовного дела об убийстве 30-летней Сэсэг Буиновой и 26-летнего Станислава Норбоева.
По словам Вячеслава Сухорукова, уже установлено, что преступление произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.
«Установлен очевидец, который с преступником общался, короткое время, но общался. Есть у нас криминалистически составленный портрет этого преступника. Есть определенные версии о его личности», - сообщил Сухоруков.
Также следствию известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела.
«Назначено свыше 30 экспертиз, большая часть из них уже проведена. Допрошено свыше ста свидетелей, которые могут пролить свет на это дело. Огромная работа проводится уголовным розыском полиции, мы постоянно во взаимодействии», - отметил руководитель Следственного комитета.
Напомним, 11 апреля Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она повстречала знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.
Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.
Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови.
Главный подозреваемый в убийстве – мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. Ранее сообщалось, что следователи проводят экспертизы по улучшению качества этих видеозаписей, однако удалось ли им добиться этого, пока не известно.
По словам Вячеслава Сухорукова, уже установлено, что преступление произошло на ул. Домостроительной. Причем тела жертв преступник вывез оттуда только спустя сутки.
«Установлен очевидец, который с преступником общался, короткое время, но общался. Есть у нас криминалистически составленный портрет этого преступника. Есть определенные версии о его личности», - сообщил Сухоруков.
Также следствию известно направление движения машины убийцы. По этому маршруту сотрудники проверили более полутысячи мест, где он мог спрятать тела.
«Назначено свыше 30 экспертиз, большая часть из них уже проведена. Допрошено свыше ста свидетелей, которые могут пролить свет на это дело. Огромная работа проводится уголовным розыском полиции, мы постоянно во взаимодействии», - отметил руководитель Следственного комитета.
Напомним, 11 апреля Сэсэг Буинова уехала из дома на своем автомобиле марки Mitsubishi Outlander. На площадке перед супермаркетом на улице Бабушкина она повстречала знакомого Станислава Норбоева, который сел к ней в салон. Также к ним в автомобиль подсел неизвестный человек, после чего они вместе уехали в сторону 100-х кварталов.
Спустя некоторое время в правоохранительные органы поступили заявления о безвестном исчезновении обоих граждан. Поисками пропавших людей длительное время занимались полиция, родственники и волонтеры. В результате в районе улицы Домостроительной и близлежащей округе были найдены некоторые личные вещи пропавших, а автомобиль женщины со скрученными номерами обнаружили в другой части города.
Также на улице Домостроительной между автодорогой и железнодорожными путями нашли следы крови, которыми обильно пропитался грунт. Согласно результатам исследования, она принадлежит Станиславу. На автомобиле пропавшей женщины также нашли следы принадлежащей ей крови.
Главный подозреваемый в убийстве – мужчина, подсевший в автомобиль к Сэсэг и Станиславу. Его лицо могло попасть на одну из камер, правда, в весьма плохом качестве. Ранее сообщалось, что следователи проводят экспертизы по улучшению качества этих видеозаписей, однако удалось ли им добиться этого, пока не известно.
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