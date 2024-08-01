Супружеская пара из Улан-Удэ попалась полиции с кило марихуаны

Супружеская пара из Улан-Удэ была накануне задержана транспортной полицией республики с килограммом марихуаны. Оба утверждают, что припасли травку исключительно для личных нужд.

Задержали нарушителей оперативники отдела по наркоконтролю Улан-Удэнского ЛО МВД на транспорте на станции Саянтуй.

- Безработные жители Улан-Удэ 25 и 33 лет доставлены в полицию по подозрению в хранении наркотических средств. В ходе досмотра у них изъяты пакеты с растительной массой. У женщины было 300 грамм марихуаны, у мужчины – 700. Злоумышленники рассказали, что собрали наркотическое средство в окрестностях для личного потребления, без цели сбыта, - рассказали в полиции.

Следователем транспортной полиции возбуждено два уголовных дела. Парочке может грозить теперь наказание до 10 лет лишения свободы.

Фото: Улан-Удэнский ЛО МВД на транспорте