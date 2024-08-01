Происшествия 01.08.2024 в 10:00
Смертельное ДТП в Бурятии устроил водитель без прав
Он выехал на встречную полосу
Текст: Андрей Константинов
В ГИБДД Бурятии сообщили подробности вчерашнего ДТП возле села Бурнашово, где столкнулись сразу три автомобиля.
Как рассказали в Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб», не имеющий прав, ехал со стороны Бурнашово в направлении Дестниково. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Филдер», а затем по касательной столкнулся с «Киа Рио».
В результате аварии на месте погибла 64-летняя пассажирка «Филдера. Водитель «Кариба» и 64-летний водитель «Филдера» получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу для осмотра доставили 32-летнюю беременную пассажирку автомобиля «Киа».
Фото: ГИБДД Бурятии
Как рассказали в Госавтоинспекции, 41-летний водитель автомобиля «Тойота Кариб», не имеющий прав, ехал со стороны Бурнашово в направлении Дестниково. Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в «Тойоту Филдер», а затем по касательной столкнулся с «Киа Рио».
В результате аварии на месте погибла 64-летняя пассажирка «Филдера. Водитель «Кариба» и 64-летний водитель «Филдера» получили травмы и были госпитализированы. Также в больницу для осмотра доставили 32-летнюю беременную пассажирку автомобиля «Киа».
Фото: ГИБДД Бурятии
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