Происшествия 01.08.2024 в 10:21
В Бурятии водитель из Забайкалья отвлекся на навигатор и свалился с моста
Мужчина с семьей ехал на Байкал
Текст: Андрей Константинов
ДТП с водителем из Забайкалья случилось утром 31 июля в километре от Мухоршибири. Как сообщили в ГИБДД, 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Субару Форестер» не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и упал с моста.
В результате аварии 13-летняя пассажирка иномарки получила перелом ключицы, девочку госпитализировали. Остальные участники ДТП не пострадали, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
По словам водителя, он вместе с семьей ехал на отдых на Байкал. Во время движения мужчина отвлекся на навигатор в телефоне и потерял управление автомобилем.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате аварии 13-летняя пассажирка иномарки получила перелом ключицы, девочку госпитализировали. Остальные участники ДТП не пострадали, все они были пристегнуты ремнями безопасности.
По словам водителя, он вместе с семьей ехал на отдых на Байкал. Во время движения мужчина отвлекся на навигатор в телефоне и потерял управление автомобилем.
Фото: ГИБДД Бурятии
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