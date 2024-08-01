В Бурятии водитель из Забайкалья отвлекся на навигатор и свалился с моста

ДТП с водителем из Забайкалья случилось утром 31 июля в километре от Мухоршибири. Как сообщили в ГИБДД, 39-летний мужчина за рулем автомобиля «Субару Форестер» не справился с управлением, пробил дорожное ограждение и упал с моста.В результате аварии 13-летняя пассажирка иномарки получила перелом ключицы, девочку госпитализировали. Остальные участники ДТП не пострадали, все они были пристегнуты ремнями безопасности.По словам водителя, он вместе с семьей ехал на отдых на Байкал. Во время движения мужчина отвлекся на навигатор в телефоне и потерял управление автомобилем.Фото: ГИБДД Бурятии