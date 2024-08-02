Москвичку оштрафовали в Улан-Удэ за финансовые махинации

Деньги предназначенные для выплаты зарплаты работников, гендиректор и бухгалтер ООО «Красота под ногами» перевела на свои счета. В итоге, за 5 месяцев она задолжала своим пятерым сотрудникам около 800 тысяч рублей.

- 36-летняя жительница Москвы являлась гендиректором и по совместительству главным бухгалтером ООО «Красота под ногами». В феврале 2023 года, получив 2,5 млн на выплату зарплаты сотрудникам, она перевела всю сумму на свои расчетные счета. В результате этого пяти работникам организации с февраля по июнь 2023 года не выплачивалась заработная плата в общей сумме 778 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре республики.

В суде женщина вину признала и возместила причиненный ущерб организации, выплатив работникам всю задолженность. Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ назначил ей штраф в размере 350 тысяч рублей.

Фото: loon.site