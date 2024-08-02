Забайкалье «поделилось» с Бурятией лесным пожаром

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили 5 новых лесных пожаров на площади 75 га в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Новое возгорание в Витимском лесничестве перешло с Забайкальского края, причиной остальных пожаров стала сухая гроза, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.За прошедшие сутки удалось ликвидировать два возгорания в лесах - в Баунтовском и Курумканском районах.По состоянию на утро 2 августа в республике действует 27 лесных пожаров - в Баунтовском, Еравнинском, Курумканском, Муйском и Северо-Байкальском районах. На тушении работают 313 человек, задействовано 39 единиц лесопожарной техники. Общая площадь этих пожаров составляет 17 536 га.- На территории Курумканского района локализован крупный лесной пожар вблизи поселка Майский, его ликвидация ожидается в конце дня. Также, предварительно в конце дня будет локализован сложный пожар в Витимском лесничестве Баунтовского района. 12 возгораний действует в Муйском районе, по трем проводятся работы по тушению. Остальные находятся в горах, местность удаленная. Сегодня планируется облет, если позволят погодные условия, - пояснил руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.Фото: РАЛХ