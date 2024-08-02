В Бурятии сельский участковый вычислил вора, ограбившего своего дядю

В Джидинском районе Бурятии участковый полицейский легко вышел на след преступника и быстро раскрыл дело о краже. Вором, укравшим имущество из гаража 64-летнего сельчанина, оказался его племянник.

Пострадавший мужчина обратился с заявлением в местную полицию и рассказал, что пока он уезжал в Улан-Удэ, из гаража были похищены сварочный аппарат и маска. Ущерб составил около 14 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий местный участковый установил и задержал предполагаемого преступника. Им оказался 49-летний племянник потерпевшего. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый пришел в гости к своим родственникам в поисках алкоголя, но супруга заявителя выгнала мужчину. По пути к выходу из ограды частного дома он заметил сварочную технику в открытом гараже и забрал имущество, - рассказали в МВД республики.

Похищенный сварочный аппарат изъяли по месту жительства гражданина. Подозреваемый ранее был судим за кражу и побои. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Номер один