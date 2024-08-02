За неделю в Бурятии задержали около 100 водителей без прав

В Бурятии четверть ДТП происходит с участием водителей без прав. С начала этого года было зарегистрировано 148 таких аварий, в результате которых погибли 19 человек и ранены более 180 участников дорожного движения.

С 22 по 26 июля сотрудники ГАИ провели рейды по выявлению таких нарушителей.

- Инспекторами ДПС было задержано 93 водителя без прав. За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права к административной ответственности привлечены 35 граждан. Также за пять дней выявили 14 нарушителей за рулем, лишенных прав, - рассказали в МВД республики.

Всего с начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции «поймали» 2500 водителей без прав. Свыше 700 задержанных оказались лишенными права управления авто-мототранспортом.

Фото: МВД РБ