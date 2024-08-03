Происшествия 03.08.2024 в 09:20

В Бурятии размыло мост

Это осложнило жизнь жителям села
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии размыло мост
Размыв моста произошел на автодороге Хонхолой-Шибертуй в селе Амгалантуй Бичурского района. Как сообщил вайбер-чат «Бичура-инфо.24/7», теперь проезд из Хонхолоя в Бичуру и Шибертуй возможен только через автодорогу Потанино-Узкий Луг-Малый Куналей.

Местные власти обещали в ближайшее время приступить к восстановлению моста.

Фото: «Бичура-инфо.24/7»
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