Происшествия 05.08.2024 в 15:22

В Новоильинске смыло семь мостов

Сейчас связь между двумя частями поселка возможна только по железнодорожному мосту
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Текст: Андрей Константинов
В Новоильинске смыло семь мостов
В поселке Новоильинск Заиграевского района потоки воды разрушили 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. Сейчас связь между двумя частями поселка возможна только по железнодорожному мосту.

«Поручил главе района и главе поселения актировать все разрушения мостов, дорог и подавать заявки на восстановление. В приоритетном порядке будем восстанавливать критически важную, жизнеобеспечивающую дорожную инфраструктуру», - сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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