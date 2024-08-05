В Новоильинске смыло семь мостов

В поселке Новоильинск Заиграевского района потоки воды разрушили 4 автомобильных и 3 пешеходных моста. Сейчас связь между двумя частями поселка возможна только по железнодорожному мосту.«Поручил главе района и главе поселения актировать все разрушения мостов, дорог и подавать заявки на восстановление. В приоритетном порядке будем восстанавливать критически важную, жизнеобеспечивающую дорожную инфраструктуру», - сообщил в соцсетях глава Бурятии Алексей Цыденов.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова