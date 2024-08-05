Происшествия 05.08.2024 в 16:44
В Бурятии вода пришла в Цолгу
Там уже подтопило несколько дворов
Текст: Андрей Константинов
Паводковая ситуация в Мухоршибирском районе остается сложной. Как сообщил вайбер-чат «Мухоршибирь-инфо.24/7», сегодня днем вода пришла в улус Цолга и подтопила 6 жилых дворов с покосами и огородами на ул. Восточная. Слой воды составил около 10 см.
Также сейчас наблюдается подъем воды в реке Сухара вблизи региональной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи (114 км). На месте организовано дежурство дорожных служб.
Напомним, власти ожидали возможного подтопления Цолги.
«Предварительно, в зону затопления попадает 21 дом, все жители уже предупреждены. В пункте временного размещения – Цолгинской школе - находится 16 человек. Вчера завезли большое количество щебня для экстренного обустройства объездной дороги», - сообщал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
Ранее цолгинцы отвели воду от ул. Северная. Там они своими силами обустроили земляной вал.
Также сейчас наблюдается подъем воды в реке Сухара вблизи региональной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи (114 км). На месте организовано дежурство дорожных служб.
Напомним, власти ожидали возможного подтопления Цолги.
«Предварительно, в зону затопления попадает 21 дом, все жители уже предупреждены. В пункте временного размещения – Цолгинской школе - находится 16 человек. Вчера завезли большое количество щебня для экстренного обустройства объездной дороги», - сообщал ранее глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фото: «Мухоршибирь-инфо.24/7»
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